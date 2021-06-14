Далеко не все люди могут справиться с желанием выпить. Действенный метод борьбы с тягой к спиртному озвучили психологи. Врачи делают акцент на важности отслеживания тех мыслей, которые посещают человека перед появлением желания выпить, и их анализе, передает newsyou.info.

Психологи разъяснили, что когда речь идет о зависимости от алкоголя дело неизменно заключается в замещении различных эмоциональных импульсов, потребностей. Тех, которые в действительности у человека есть, но по каким-то причинам им не реализованы.

Специалисты советуют отследить тот момент, когда возникает подобное желание, и задать себе простой вопрос: "Чего мне хочется на самом деле?". Возможно, в сущности, за этим стоит желание нежности, понимания, ласки, некоего телесного контакта.

Ценность такого анализа заключается в том, что если человек будет понимать свои реальные желания и не подменять их, то алкогольная зависимость у него не появится.

Также психологи добавили, что небольшое количество алкоголя на предстоящих праздниках не способно развить зависимость. Однако стоит помнить об организме, в целом, и чересчур не нагружать его.

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