Красное вино снижает давление - ученые [ Редактировать ]
Ученые, финансируемые British Heart Foundation, показали, как молекула, обнаруженная в красном вине, вызывает снижение давления. Исследование, опубликованное в журнале Circulation, проливает свет на то, как это соединение может помочь ученым в борьбе с сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает newsyou.info.
Ресвератрол - вырабатываемое кожурой некоторых фруктов в целях самозащиты от насекомых, бактерий и грибков. Он наиболее известен своим присутствием в винограде и красном вине.
Исследователи показали, что ресвератрол вызывает расслабление кровеносных сосудов мышей и снижение артериального давления за счет окисления белка PKG1a в стенке кровеносных сосудов.
Хотя некоторые исследователи считают, что преимущества ресвератрола связаны с его антиоксидантными свойствами, механизмы его кардиозащитного действия остаются неясными.
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Кроме того, ученый из Лондона Эндрю Стил раскрыл семь простых привычек, которые помогут замедлить процесс старения и повысить свое долголетие. В книге он обсуждает, как люди могут больше контролировать процесс старения так, чтобы оставаться в бодрости.
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