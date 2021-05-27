Ученые, финансируемые British Heart Foundation, показали, как молекула, обнаруженная в красном вине, вызывает снижение давления. Исследование, опубликованное в журнале Circulation, проливает свет на то, как это соединение может помочь ученым в борьбе с сердечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает newsyou.info.

Ресвератрол - вырабатываемое кожурой некоторых фруктов в целях самозащиты от насекомых, бактерий и грибков. Он наиболее известен своим присутствием в винограде и красном вине.

Исследователи показали, что ресвератрол вызывает расслабление кровеносных сосудов мышей и снижение артериального давления за счет окисления белка PKG1a в стенке кровеносных сосудов.

Хотя некоторые исследователи считают, что преимущества ресвератрола связаны с его антиоксидантными свойствами, механизмы его кардиозащитного действия остаются неясными.

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