84-летний британец Джон Батлер неожиданно для себя стал звездой YouTube. После того, как мужчина перестал заниматься фермерством по состоянию здоровья, он решил записывать ролики для интернета в качестве хобби, сообщает BBC.

Видео Джона Батлера собирает миллионы просмотров. Сейчас на его канал подписано более 120 тысяч подписчиков. В своих видео он делится своими философскими рассуждениями о жизни и медитации. Джон Батлер подчеркивает, что его основная цель — помочь зрителям достичь баланса и справиться со стрессом.

Однако зрителей в его видеороликах привлекает не медитация. Его секрет в уникальном голосе.

Звездный час к мужчине пришел неожиданно, когда в 2016 году он дал интервью местному телеканалу и начал набирать популярность среди поклонников ASMR-видео.

"На тот момент я никогда не слышал о YouTube, и практически ничего не знал о сети Интернет", — комментирует свою внезапную популярность британец.

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Удивительно, но многие зрители получают блаженство от тихого голоса и спокойную манеру речи Джона Батлера. Особенно тембр голоса понравился людям, которые подвержены автономной сенсорной меридиональной реакции (ASMR). При этом синдроме ярко выраженные звуки, как голос пожилого мужчины, приносят им физическое удовольствие. Он мог бы говорить о чем угодно, главное сохранять свой тембр речи.

"Хочу, чтобы он читал мне сказки на ночь", "Его голос похож на стакан теплого молока", — так о Джоне отзываются пользователи YouTube.

Подписчики отмечают, что Батлер помог им справиться с тревожностью и опасениями по поводу COVID-19 во время пандемии.

Джон Батлер специально не делает ASMR-видео. Он искренне удивляется, почему его голос так позитивно действует на людей. Но он счастлив, что его разговоры вызывают успокаивающий эффект на своих зрителей.

Природа феномена ASMR пока еще остается неясной и не имеет научного объяснения. Однако видеоролики этой тематики на YouTube набирают огромное количество просмотров.

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