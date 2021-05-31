Йти в ногу з часом і стати блогером ніколи не пізно

Йти в ногу з часом і стати блогером ніколи не пізно, - переконує закарпатська домогосподарка Ольга Салкай. Приготування страв для неї тепер не лише щоденний обов'язок. Оцінили кулінарний талант жінки вже 70 тисяч користувачів YouTube.

В гості у Яблунівку ми приїхали до Ольги Салкай. Вже з порогу господиня запрошує до столу:

У нас такі правила, коли приходять гості - спочатку сідають за стіл, поїдять, а вже будете приступати до роботи.

А на столі і голубці, і фірмові колачі - так на Закарпатті називають тістечка.

Дивіться, які тістечка, і всі ці смаколики Оля приготувала сама. Навіть не знаю, яке вибрати.

Господиня частує і все фільмує, бо віднедавна вона не просто домогосподарка, а популярна блогерка.

Ольга Салкай, блогерка із Закарпаття:

Я десь з 12 років пекла калачі. Я була старша у нас у сім'ї, та й допомагала мамці варити.

За шість місяців рецепти закарпатської кухні на її каналі в YouTube переглянули щонайменше три з половиною мільйони користувачів.

Потенційну зірку YouTube в мамі роздивилась донька Аніта.

Аніта Салкай, донька блогерки Ольги Салкай:

Вона не дуже хотіла, соромилася дуже, але потім погодилася.

На канал закарпатської кухарки уже підписалось 70 тисяч користувачів. А от мати блогерки - суворий критик: контролює, чи всі інгредієнти додала до страви.

Ольга Танчинець, мама блогерки Ольги Салкай:

Я переглядаю кожний ролик, я - як мама. Не дуже так мені і віриться, що вона якийсь блогер.

Гурка, пікниця, начанка, кіфлики, бограч - уже є в інернеті. А для нас Ольга готує...

Ольга Салкай, блогерка із Закарпаття:

Нашу закарпатську дзяму. А для того мені треба такі продукти: тут у мене уже зварений курячий бульйон, тепер у мене є молоко солодке, мука і сметана.

І можливо, не всі закарпатські слова зрозумілі, та говірка - родзинка Ольжиного блогу.

Ольга Салкай, блогерка із Закарпаття:

Я думала, що ся будуть сміятися, чи класти там якісь субтитри чи якийсь переклад. Одне-друге відео і тоді я вже зрозуміла, що я уже на російській мові знімати не буду.

Хобі уже приносить гроші. Проте, скільки саме - блогерка не розказує.

Ольга Салкай переконує: навіть без досвіду свою справу розпочати ніколи не пізно. Головне:

Ольга Салкай, блогерка із Закарпаття: