Кулінарний талант: закарпатська домогосподарка стала зіркою YouTube [ Редактировать ]
Йти в ногу з часом і стати блогером ніколи не пізно, - переконує закарпатська домогосподарка Ольга Салкай. Приготування страв для неї тепер не лише щоденний обов'язок. Оцінили кулінарний талант жінки вже 70 тисяч користувачів YouTube.
В гості у Яблунівку ми приїхали до Ольги Салкай. Вже з порогу господиня запрошує до столу:
У нас такі правила, коли приходять гості - спочатку сідають за стіл, поїдять, а вже будете приступати до роботи.
А на столі і голубці, і фірмові колачі - так на Закарпатті називають тістечка.
Дивіться, які тістечка, і всі ці смаколики Оля приготувала сама. Навіть не знаю, яке вибрати.
Господиня частує і все фільмує, бо віднедавна вона не просто домогосподарка, а популярна блогерка.
Ольга Салкай, блогерка із Закарпаття:
Я десь з 12 років пекла калачі. Я була старша у нас у сім'ї, та й допомагала мамці варити.
За шість місяців рецепти закарпатської кухні на її каналі в YouTube переглянули щонайменше три з половиною мільйони користувачів.
Потенційну зірку YouTube в мамі роздивилась донька Аніта.
Аніта Салкай, донька блогерки Ольги Салкай:
Вона не дуже хотіла, соромилася дуже, але потім погодилася.
На канал закарпатської кухарки уже підписалось 70 тисяч користувачів. А от мати блогерки - суворий критик: контролює, чи всі інгредієнти додала до страви.
Ольга Танчинець, мама блогерки Ольги Салкай:
Я переглядаю кожний ролик, я - як мама. Не дуже так мені і віриться, що вона якийсь блогер.
Гурка, пікниця, начанка, кіфлики, бограч - уже є в інернеті. А для нас Ольга готує...
Ольга Салкай, блогерка із Закарпаття:
Нашу закарпатську дзяму. А для того мені треба такі продукти: тут у мене уже зварений курячий бульйон, тепер у мене є молоко солодке, мука і сметана.
І можливо, не всі закарпатські слова зрозумілі, та говірка - родзинка Ольжиного блогу.
Ольга Салкай, блогерка із Закарпаття:
Я думала, що ся будуть сміятися, чи класти там якісь субтитри чи якийсь переклад. Одне-друге відео і тоді я вже зрозуміла, що я уже на російській мові знімати не буду.
Хобі уже приносить гроші. Проте, скільки саме - блогерка не розказує.
Ольга Салкай переконує: навіть без досвіду свою справу розпочати ніколи не пізно. Головне:
Ольга Салкай, блогерка із Закарпаття:
Бажання треба мати, терпіння до того. З вами була Ольга Салкай. Підписуйтеся на мій канал і до нових зустрічей!
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