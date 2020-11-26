Священник ПЦУ Михаил Секержинский сочинил песню и снял клип об ужасном состоянии внутриобластной трассы в Одесской области.

Таким образом он решил поддержать жителей трех сел Беляевского района - Майоры, Кагарлык и Широкая Балка, инициировавших петицию к президенту Владимиру Зеленскому о необходимости ремонта дороги Беляевка - Широкая Балка (Т-16−19), которую не восстанавливали десятки лет.

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Клип, который батюшка опубликовал на своем Youtube-канале, пользуется популярностью.

"Прыгают колеса по ухабам, лишь посмеешь хоть разок зевнуть, следом за воронкой - снова яма, не дает дорога мне уснуть", - поет священник.

Песню сопровождает видео, которое подтверждает слова о плохом состоянии дороги.

"Речь не только обо мне, это беда всех жителей этих общин, которые вынуждены пользоваться дорогой, разбивать машины и тратить драгоценное время. Это единственная дорога, которая связывает их с цивилизацией", - отметил священнослужитель.

Ранее мы писали о том, что житель Мелитополя креативно отомстил автомобилям, которые мешали ему спать.