Очевидцы из Техаса запечатлели видео с НЛО самой необычной формы, которая когда-либо вообще встречалась. На видео можно заметить, как некий объект, похожий на скрепку или гигантское иголочное ушко, беззвучно парит в небе округа Дентон.

"Для меня это неопознанный летающий объект. Я не знаю, что это было и как это объяснить", – прокомментировал автор видео, выложивший ролик на YouTube 5 июня в 21:00 по местному времени.

В клипе можно услышать, как мужчина говорит: "Понятия не имею, что это такое". Затем ребенок комментирует, что загадочный объект немного похож на жуткий космический корабль.

Однако зрители видео отнеслись к запечатленным кадрам НЛО довольно скептически и попытались найти увиденному свое объяснение.

"Похоже на метеозонд, у которого почти улетучился весь газ", – написал в комментарии один из посетителей видеосервиса.

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Охотник за НЛО Скотт Си Уоринг считает, что на кадрах однозначно инопланетный корабль с новым дизайном корпуса.

НЛО над Техасом обладает самой необычной формой из всех

"Этот НЛО не похож ни на один другой, который я когда-либо видел в своей жизни. Он летит вертикально, что нетипично для подобных объектов", - говорит уфолог Скотт Си Уоринг.

Объяснения этому феномену однозначно найти не удалось.

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Стоит также отметить, что жители Техаса с начала 2021 года становятся частыми свидетелями необъяснимых явлений в небе.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как военные летчики признались о существовании НЛО. В то же время астронавт NASA рассказал правду об НЛО – он не верит в то, что это инопланетные корабли.