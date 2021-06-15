В понедельник, 15 июня, сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции (0:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу (Группа E). Матч проходил в испанской Севилье.

Сборные Испании и Швеции набрали по одному очку. Матч завершился нулевой ничьей впервые на Евро-2020.

Испания является трехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012).

Словаки одолели поляков

В другом матче группы E сборная Словакии со счетом 2:1 обыграла Польшу. Встреча прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

В составе словацкой команды отличились Войцех Щенсный (18-я минута, автогол) и Милан Шкриньяр (69). Мяч в ворота сборной Словакии забил Кароль Линетты (46). Гжегож Крыховяк на 62-й минуте был удален за две желтые карточки.

Впервые в матче Евро-2020 автогол забил вратарь. Удаление Крыховяка стало первым на текущем турнире.

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В следующем туре сборная Швеции 18 июня в Санкт-Петербурге сыграет с поляками, а сборная Испании 19 июня в Севилье сразится с командой Польши.

Группа E:

Словакия - 3 очка;

Испания - 1;

Швеция - 1;

Польша - 0.

Чехи одолели шотландцев

В группе D сборная Чехии обыграла Шотландию со счетом 2:0. Оба мяча на счету нападающего германского "Байера" Патрика Шика (42, 52). Матч прошел в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".