Евро-2020: Чехия и Словакия стартовали с побед [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
В понедельник, 15 июня, сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции (0:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу (Группа E). Матч проходил в испанской Севилье.
Сборные Испании и Швеции набрали по одному очку. Матч завершился нулевой ничьей впервые на Евро-2020.
Испания является трехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012).
Словаки одолели поляков
В другом матче группы E сборная Словакии со счетом 2:1 обыграла Польшу. Встреча прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
В составе словацкой команды отличились Войцех Щенсный (18-я минута, автогол) и Милан Шкриньяр (69). Мяч в ворота сборной Словакии забил Кароль Линетты (46). Гжегож Крыховяк на 62-й минуте был удален за две желтые карточки.
Впервые в матче Евро-2020 автогол забил вратарь. Удаление Крыховяка стало первым на текущем турнире.
В следующем туре сборная Швеции 18 июня в Санкт-Петербурге сыграет с поляками, а сборная Испании 19 июня в Севилье сразится с командой Польши.
Группа E:
- Словакия - 3 очка;
- Испания - 1;
- Швеция - 1;
- Польша - 0.
Чехи одолели шотландцев
В группе D сборная Чехии обыграла Шотландию со счетом 2:0. Оба мяча на счету нападающего германского "Байера" Патрика Шика (42, 52). Матч прошел в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
По ходу игры шотландцы создали множество моментов и почти вдвое превзошли соперника по числу ударов по воротам (19).
Чехи набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. Днем ранее англичане в Лондоне обыграли хорватов (1:0).
В следующем туре команда Чехии 18 июня сыграет в Глазго с хорватами, а шотландцы на стадионе "Уэмбли" сыграют с англичанами.
Группа D:
- Чехия -3 очка;
- Англия - 3;
- Хорватия - 0;
- Шотландия - 0.
Чемпионат Европы по футболу во вторник, 15 июня, продолжится двумя матчами. Выступление на турнире начнут команды группы F. Действующие чемпионы Европы португальцы в Будапеште сыграют с венграми, а сборная Франции в Мюнхене сразится с командой Германии.
Ранее "Подробности" опубликовали прогноз от суперкомпьютера по Украине и победителю турнира.
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