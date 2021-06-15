В Европе сделали более 300 млн прививок против COVID [ Редактировать ]
По состоянию на сегодня в странах Европейского союза против коронавируса привили более 300 млн человек. В ЕС заявили о намерении получить достаточное количество доз, чтобы вакцинировать в июле 70% взрослого населения.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.
"Мы сделали 300 миллионов прививок в ЕС. Каждый день мы приближаемся к нашей цели: доставить достаточно доз для вакцинации 70% взрослых в следующем месяце",- написала она.
Напомним, что в связи с уменьшением количества заболевших COVID-19, с 9 июня все регионы Украины переведены в "зеленою" карантинную зону.
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