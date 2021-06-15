В Иране одобрили экстренное использование вакцины от коронавируса отечественного производства. Она называется COVIran Barekat.

В основе препарата - деактивированный вирус, который разработала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed. Первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря прошлого года.

В то же время отмечается, что Иран является наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса страна Ближнего Востока и она столкнулась с проблемами, связанными с импортом вакцин.

В правительстве заявили, что массовой вакцинации препятствовали американские санкции.

Напомним, что в связи с уменьшением количества заболевших COVID-19, с 9 июня все регионы Украины переведены в "зеленою" карантинную зону.