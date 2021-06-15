Иран одобрил отечественную COVID-вакцину [ Редактировать ]
В Иране одобрили экстренное использование вакцины от коронавируса отечественного производства. Она называется COVIran Barekat.
В основе препарата - деактивированный вирус, который разработала иранская фармацевтическая компания Shifafarmed. Первые исследования безопасности и эффективности начались в конце декабря прошлого года.
В то же время отмечается, что Иран является наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса страна Ближнего Востока и она столкнулась с проблемами, связанными с импортом вакцин.
В правительстве заявили, что массовой вакцинации препятствовали американские санкции.
Напомним, что в связи с уменьшением количества заболевших COVID-19, с 9 июня все регионы Украины переведены в "зеленою" карантинную зону.
по теме
В стране полностью вакцинирована почти половина населения
В Японии заявили, что у семи человек в стране возникло воспаление сердечной мышцы после того, как они получили вакцину от коронавируса Pfizer
Великобритания передаст другим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца следующего года
В отчете говорится, что после второй дозы вакцины Pfizer и Moderna молодые мужчины испытывали воспаление сердца
Решение принято в связи с тем, что ЕС закупил уже достаточно вакцины на это лето, а также из-за срыва поставок