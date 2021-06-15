Граница между Южной и Северной Кореей начнет охраняться роботами. Они появятся на рубеже стран с осени 2021 года. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Стоимость роботов-пограничников составляет 2,5 миллиона долларов. Они появятся с южной стороны демилитаризованной зоны в октябре. Они будут работать как пилотный проект в течение 3 месяцев, после чего будет принято решение о начале массового использования роботов-пограничников.

Отмечается, что роботы будут двигаться по специальным рельсам, скорость их движения не будет превышать 5 метров секунду, при этом дежурить они будут круглосуточно. Инженеры оснастили свои детища специальными датчиками, а также камерами высокого разрешения. В случае обнаружения подозрительной активности, роботы будут посылать сигналы тревоги оператору.

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Кроме того, японские инженеры создали чучело волка с искусственным интеллектом, который нацелен на отпугивание медведей от овец. Первая партия машин в количестве 70 штук была раскуплена местными фермерами города Такикава за считанные дни.

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