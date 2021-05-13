Франция приобрела знаменитого робота-пса Boston Dynamics для выполнения смертельно опасной миссии ­­– изучение хранилища ядерных отходов, находящееся на востоке страны. Уровень радиационного загрязнения там настолько высок, что губителен для человека.

Для этой опасной миссии робота по прозвищу Scar ("Шрам") оснастили специальными датчиками и отправили туда, где человек просто бы не выжил.

Во вторник команда из университета проверила возможности "Шрама" в лаборатории Cigeo в 500 метрах под деревней Буре ­– это подземное место должно стать хранилищем для тысяч тонн токсичных отходов от французских атомных электростанций.

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Робот способен работать как в ручном режиме с дистанционным управлением, так и автономно с самостоятельным выбором пути и решения поставленных задач.

Главное достоинство детища Boston Dynamics в том, что он способен проникать и осматривать труднодоступные места, чтобы не подвергать радиационному риску людей.

"Сейчас мы заинтересованы в разработке искусственного интеллекта, чтобы его можно было использовать для наблюдения за глубокими геологическими хранилищами", - сказал Гийом Эрманд, инженер французского агентства по обращению с ядерными отходами ANDRA.

Одна из возможностей робота заключается в регулярном патрулировании ядерного хранилища для проверки и сбора данных о повышении уровня радиации или потенциальных геологических сдвигов, которые могут повредить свод подземной конструкции. Это поможет предупредить людей о возможной катастрофе, чтобы ее в последствии избежать.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ЧАЭС может взорваться еще раз. Также корейцы обещали бесплатно очистить ЧАЭС от радиации.