Boston Dynamics отправит робота в могильник ядерных отходов [ Редактировать ]
Источник: daily sabah
Франция приобрела знаменитого робота-пса Boston Dynamics для выполнения смертельно опасной миссии – изучение хранилища ядерных отходов, находящееся на востоке страны. Уровень радиационного загрязнения там настолько высок, что губителен для человека.
Для этой опасной миссии робота по прозвищу Scar ("Шрам") оснастили специальными датчиками и отправили туда, где человек просто бы не выжил.
Во вторник команда из университета проверила возможности "Шрама" в лаборатории Cigeo в 500 метрах под деревней Буре – это подземное место должно стать хранилищем для тысяч тонн токсичных отходов от французских атомных электростанций.
Робот способен работать как в ручном режиме с дистанционным управлением, так и автономно с самостоятельным выбором пути и решения поставленных задач.
Главное достоинство детища Boston Dynamics в том, что он способен проникать и осматривать труднодоступные места, чтобы не подвергать радиационному риску людей.
"Сейчас мы заинтересованы в разработке искусственного интеллекта, чтобы его можно было использовать для наблюдения за глубокими геологическими хранилищами", - сказал Гийом Эрманд, инженер французского агентства по обращению с ядерными отходами ANDRA.
Одна из возможностей робота заключается в регулярном патрулировании ядерного хранилища для проверки и сбора данных о повышении уровня радиации или потенциальных геологических сдвигов, которые могут повредить свод подземной конструкции. Это поможет предупредить людей о возможной катастрофе, чтобы ее в последствии избежать.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ЧАЭС может взорваться еще раз. Также корейцы обещали бесплатно очистить ЧАЭС от радиации.
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