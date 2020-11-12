Японские инженеры создали чучело волка с искусственным интеллектом, который нацелен на отпугивание медведей от овец. Об этом сообщает Wonderful Universe.

Робот может двигать головой, моргать, а при фиксации движения его глаза загораются красным светом, и робот издает звуки, переходящие от волчьего воя в автомобильный шум.

Отмечается, что первая партия машин в количестве 70 штук была раскуплена местными фермерами города Такикава за считанные дни.

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