Борьба с хищниками: японцы создали роботическое пугало (видео) [ Редактировать ]
Японские инженеры создали чучело волка с искусственным интеллектом, который нацелен на отпугивание медведей от овец. Об этом сообщает Wonderful Universe.
Робот может двигать головой, моргать, а при фиксации движения его глаза загораются красным светом, и робот издает звуки, переходящие от волчьего воя в автомобильный шум.
Отмечается, что первая партия машин в количестве 70 штук была раскуплена местными фермерами города Такикава за считанные дни.
Читайте также, робот-пастух "научился" следить за овцами на пастбище. Искусственный интеллект способен отслеживать передвижение отары и не позволяет овцам разбегаться.
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