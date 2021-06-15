Науковці Единбурзького університету навчились виготовляти ванілін з пластику [ Редактировать ]
Науковці з Единбурзького університету придумали, як виготовляти ванілін з пластику. Це вдалося зробити завдяки звичайній кишковій паличці. Бактерію модифікували і здійснили низку хімічних реакцій.
На виході отримали прянощі з ароматом тропічної квітки. Дослідження щодо безпеки їх вживання ще попереду, але вчені переконані: така переробка полімерів допоможе боротися із забрудненням довкілля.
по теме
Науковці з Единбурзького університету придумали, як виготовляти ванілін... з пластику. ВІДЕО [0]Це вдалося зробити завдяки звичайній кишковій паличці.
Ось так, - суцільним бездоріжжям, крутими схилами та полями археологи щодня дістаються до унікального розкопу. Могильник датований першим століттям нашої ери. Чотири роки тому його випадково виявили "чорні археологи"
Рідкісну тварину на відео зафіксували в затоці Плымут-Саут. Через кліматичні зміни популяція цих морських мешканців різко скорочується
А тепер оновлена версія доглядатиме за людьми похилого віку. Грейс може поміряти температуру пацієнта. А розмовляє двома мовами - англійською і китайською
Новый метод получил название птихография, при помощи которой можно увеличить получаемое разрешение мельчайших частиц