Неизвестная группа хакеров совершила беспрецедентную кибератаку на Польшу. В результате были взломаны интернет-аккаунты высокопоставленных лиц государства. Об этом сообщает издание Widamosci.

В частности атаке подверглись глава канцелярии премьер-министра Польши Михаил Дворчик, а также его супруга Агнешка. В сеть попали секретные документы о вмешательстве страны во внутренние дела Беларуси.

В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты.

Отмечается, что в связи с атакой премьер-министр страны Матеуш Моравецкий попросил маршала Сейма Эльжбету Витек организовать секретное заседание парламента.

Читайте также, Национальный координационный центр кибербезопасности, функционирующий при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил о фиксации в 2021 году DDoS-атак нового вида, направленных на сектор обороны. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицируются вирусом.

Кроме того, Европейский Союз, ввел санкции против структур и граждан России и Китая за кибератаки. Под санкции попали главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС России и четверо граждан России, они введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам.

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