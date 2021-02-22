Национальный координационный центр кибербезопасности, функционирующий при Совете национальной безопасности и обороны Украины заявил о фиксации с 18 февраля 2021 года DDoS-атак нового вида, направленных на сектор обороны.

Киберпреступники совершили нападение на ресурсы СБУ, СНБО, а также иных госучреждений и государственных предприятий.

В частности атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, СНБО, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий. Установлено, что источником этих скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком.

Отмечается, что во время атаки уязвимые веб-серверы государственных органов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, что используется для DDoS-атак на другие ресурсы. Также после атаки атакованные веб-сайты остаются недоступными в последующем времени.

Читайте также, в Украине произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа. Отличие нового типа атаки заключалось в использовании мощностей не зараженных устройств, а стримингового видеопотока для нагрузки на IP-адрес.

Кроме того, количество кибератак в мире увеличилось на 25%. До пандемии фиксировалось около 350 тысяч кибератак в день, сейчас этот показатель увеличился до 400 тысяч.

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