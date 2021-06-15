На среду, 16 июня 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс евро на уровне 32,61 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс евро на 16 июня установлен на таком уровне: 32,6166 гривен за евро (-0,0887 грн). При этом курс евро на 15 июня составляет 32,7053 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс упал до минимума с августа прошлого года. Ниже курс был только 30 августа 2020 года - 32,4279 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 32,78 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 32,76 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.