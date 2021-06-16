Итальянская автомобильная компания Ferrari анонсировала новый суперкар Portofino M, премьера которого состоится 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый суперкар Ferrari Portofino M получил гибридный двигатель Prancing Horse 2+ V8 с турбонаддувом объемом 3855 "кубиков", который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,45 секунды.

Мощность мотора - 620 л.с., что на 20 больше, чем у Ferrari Portofino, благодаря новым профилям поршней и внедрению нового датчика скорости на турбонагнетателе для измерения оборотов турбины. Новый бензиновый сажевый фильтр позволяет автомобилю соответствовать самым строгим европейским экологическим стандартам (Euro-6D) без ущерба для вождения.

Спортивный автомобиль оснащен убирающимся жестким верхом, 8-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением и 5-ступенчатой ​​коробкой передач Manettino.

В анонсе новой модели Portofino M, опубликованном на официальном канале автопроизводителя на YouTube, принял участие титулованный киберспортсмен Дэвид Тоницца, который на симуляторе проехал круг по виртуальной трассе и объявил дату премьеры автомобиля.

Напомним, что недавно глава Ferrari Луи Камильери ушел в отставку после заражения COVID-19.