Переговоры Байдена и Путина: встреча перешла в широкий формат [ Редактировать ]
Президенты США и России, Джо Байден и Владимир Путин продолжили переговоры в Женеве. К переговорам лидеров двух государств присоединились другие члены американской и российской делегаций.
Как сообщил телеканал, о том, что переговоры Байден и Путина перешли в широкий формат, рассказал представитель Белого дома.
Начало переговоров в широком формате, как пишет российское агентство "ТАСС", подтвердила и пресс-служба Кремля. После того, как Байден и Путин завершили переговоры в узком составе, они пошли короткий перерыв.
"Переговоры в расширенном составе начались", - сказал представитель Кремля.
Ранее мы сообщали первые детали переговоров США и России.
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