Влюбленная пара из Харькова, сковавшая себя цепью, объявила о расставании (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальный реестр рекордов Украины
Пара из Харькова Александр Кудлай и Виктория Пустовитова, которая сковала себя цепью в День святого Валентина, 14 февраля, объявила о разрыве отношений. Об этом Александр сообщил в своем Instagram.
К нашему большому сожалению, мы заканчиваем наши отношения. Это все стало нашим прошлым, к которому мы всегда будем относиться с уважением.
После того как "влюбленных" завалили вопросами о том, что случилось и не "хайп" ли это для привлечения общественного внимания, ребята написали еще одно сообщение.
Многие из вас спрашивают: "Это не шутка?". Мы думаем, что такими вещами шутить не стоит, это не шутка.
По состоянию на 16 июня Александр и Вика провели на цепи 123 дня, что является рекордом Украины.
В четверг, 17 июня, цепь снимут в присутствии эксперта "Книги рекордов Украины", сообщила в Facebook руководитель организации Лана Ветрова.
На данный момент пара объявляет не только о прекращении этого уникального эксперимента, но и, к сожалению, о прекращении своих отношений. Цепь будет сниматься на том же месте, где 4 месяца назад, в День влюбленных, пара решилась на такой рекорд: вблизи скульптуры Единения на Днепровской набережной в Киеве.
Напомним, что в США влюбленная пара экстремалов занялась сексом во время прыжка с парашютом.
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