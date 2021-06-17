За прошедшие сутки, 16 июня, в Украине от коронавируса вакцинировали еще 76 538 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 50 818 прививок сделали первой дозой, а остальные - второй.

Таким образом,с начала вакцинальной кампании привито 1 594 083 человека, из них получили 1 дозу - 1 594 081 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 313 604 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

Всего проведено 1 907 685 прививок.

Отметим, что на этих выходных вакцинация в МВЦ проводиться не будет, ее перенесли на 17-18 июня. Записаться на вакцинацию можно по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

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