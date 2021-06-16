В среду, 16 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что количество центров вакцинации в Украине должно увеличиваться, а прививки должны осуществляться даже в выходные дни. Об этом он сказал во время заседание правительства.

По его словам, сейчас в Украине количество желающих делать прививки увеличивается.

Вакцинация населения против COVID-19 набирает обороты. Уже работает более 50 центров массовой вакцинации по всей стране. Ежедневно делаем практически 50 тысяч прививок, и будем ускоряться. Поэтому призываю местные власти, в том числе и власти Киева, проанализировать возможности системы и в следующие выходные работать в обычном режиме. Нам нужно вакцинировать как можно больше людей.

Он пояснил, что это обусловлено постоянным ростом количества желающих вакцинироваться.

В связи с социологией, количество тех, кто хочет и готов вакцинироваться, постоянно растет. В Украину поступают только безопасные и полностью проверенные вакцины, которые используют в развитых странах. Сегодня мы примем решение, которое позволит семейным врачам выдавать справки, удостоверяющие прохождение полного курса вакцинации.

Отметим, что на этих выходных вакцинация в МВЦ проводиться не будет, ее перенесли на 17-18 июня. Записаться на вакцинацию можно по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

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