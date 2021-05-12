В столице Болгарии Софии мужчина начал стрельбу в вагоне метро. В результате трагедии смертельные ранения получил один человек, еще один травмирован. Об этом сообщает BG News.

Страшный инцидент произошел около 14:15 по местному времени на станции Аэропорт София. В одном из вагонов мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил с собой.

Отмечается, что стрелок скончался на месте, а 50-летняя пострадавшая доставлена в медучреждение. Ее состояние оценивается как критическое. Известно, что детали инцидента пока не раскрываются, также станция метро, где произошла стрельба, закрыта.

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Кроме того, В американском штате Техас преступник, врезавшись на автомобиле в один из терминалов аэропорта Сан-Антонио, открыл стрельбу из огнестрельного оружия по работникам. В ходе перестрелки мужчина-стрелок погиб, во время следственных мероприятий стало известно, что он страдал психическим заболеванием.

Ранее мы писали, что в Берлине в районе Кройцберг возле офиса Социал-демократической партии Германии произошла стрельба, в результате инцидента ранены четыре человека. Полиция пока не знает, есть ли связь между фактом самой стрельбы и местом происшествия, идет расследование.

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