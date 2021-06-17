Решение о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе должно принять все стороны. Однако Минск уже не может быть площадкой для ТКГ.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук.

"Это решение (о переносе ТКГ - ред.) должно быть общей мыслью, а не только Украины. Минск уже не может быть площадкой - я в этом уверен на 100% Они (ЛДНР - ред.) и сейчас продавливают, и Россия продавливает (чтобы переговоры были в Минске - ред.), Но я знаю одно - украинская делегация в Минск не поедет", - заявил он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как видит дальнейшие действия по прекращению конфликта на Донбассе. Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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