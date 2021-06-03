В четверг, 3 июня, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить формат ТКГ.

Так, он считает, что переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.

Перенести переговоры, по словам Кравчука, можно было бы в Польшу, но место будет выбирать не он.

Также глава ТКГ добавил, что для переноса ТКГ из Минска нужно, чтобы стороны переговоров достигли консенсуса.

Меняя площадку можно будет говорить о переформатировании минской площадки для того, чтобы она стала более широкой и предоставить ей более точные полномочия. Сейчас полномочий почти нет, мы больше консультативные вещи провозглашаем. Предоставить полномочия и, возможно, сделать минский формат на уровне должностных лиц высокого ранга.

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