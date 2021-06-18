Певица Злата Огневич, которая стала главной героине проекта "Холостячка", показала новые соблазнительные фото на своей странице в Instagram.

Съемки прошли на морском побережье Турции. Фотографом стал Андрeй Черепущак.

В кадре Злата предстала в длинном белом платье на тонких бретельках с обольстительным вырезом на ноге. Она позировала босиком на пляже.

На съемках я чувствовала себя свободной, счастливой и невероятно красивой.

С этим согласились поклонники певицы, которые засыпали ее комплиментами в комментариях.

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