Новая "холостячка" страны показала соблазнительные фото [ Редактировать ]
Певица Злата Огневич, которая стала главной героине проекта "Холостячка", показала новые соблазнительные фото на своей странице в Instagram.
Съемки прошли на морском побережье Турции. Фотографом стал Андрeй Черепущак.
В кадре Злата предстала в длинном белом платье на тонких бретельках с обольстительным вырезом на ноге. Она позировала босиком на пляже.
На съемках я чувствовала себя свободной, счастливой и невероятно красивой.
С этим согласились поклонники певицы, которые засыпали ее комплиментами в комментариях.
Также мы писали о том, что холостяк Иракли Макацария удивил архивными фото.
Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.
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