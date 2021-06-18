РНБО обговорить стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу [ Редактировать ]
Сьогодні Рада нацбезпеки і оборони збереться на чергове засідання в офісі президента України.
На порядку денному стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, застосування персональних санкцій та доповідь Голови Держслужби геології та надр України.
І ще одне питання розглянуть в таємному режимі. О шостій вечора про підсумки засідання звітуватиме секретар Радбезу Олексій Данилов.
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