В Киеве, в Национальной филармонии, прощаются с легендарным танцором и хореографом Григорием Чапкисом, который ушел из жизни 13 июня.

Возле здания выстроилась длинная очередь желающих провести в последний путь знаменитого хореографа. Зал заставлен букетами цветов. Хореографа хоронят в белом костюме. У гроба находится семья Григория Николаевича.

На церемонию пришел танцор и хореограф Влад Яма, телеведущий Дмитрий Гордон, певец Павел Забров.

Проститься с Чапкисом приехал президент Владимир Зеленский. Глава государства выразил соболезнования семье артиста и почтил его память, постояв у гроба. От комментариев журналистам Зеленский отказался.

Григория Чапкиса похоронят на Байковом кладбище около 15:00.

Напомним, что Григорий Чапкис родился в Кишиневе 24 февраля 1930 года, а в 1944 году его семья переехала в Киев. После окончания Киевского института культуры, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.

Также он работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и замдиректора Театра драмы и комедии на Левом берегу. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

В сентябре 2020 года Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала 39-летняя собственница сети магазинов ювелирных украшений. У Чапкиса двое детей: дочь Лилия (1958) и сын Грег (1979). Также у него есть две внучки, два внука и правнучка.

Впервые Григорий Чапкис попал в больницу в середине декабря с двусторонней пневмонией. В феврале 2021-го он снова оказался в реанимации. Как сообщали "Подробности"? сын артиста рассказал, что он умер из-за возраста.