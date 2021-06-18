Европейский союз на фоне улучшения ситуации с пандемией COVID-19 разрешил открыть внешние границы для граждан США и еще четырех стран. Их внесли в соответствующий "зеленый список".

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Согласно новому пересмотру, который проводится каждые две недели, с 18 июня страны-участницы Евросоюза могут постепенно отменить ограничения на поездки для жителей США. Албании, Ливана, Сербии и Северной Македонии.

До этого в списке были Австралия, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд. Также уточняется, что могут открыть границы и для Китая, если Пекин примет зеркальные меры для граждан европейских стран.

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил контроль самоизоляции при возвращении из-за границы через приложение "Дія".