ЕС открывает границы для граждан США и еще четырех стран [ Редактировать ]
Европейский союз на фоне улучшения ситуации с пандемией COVID-19 разрешил открыть внешние границы для граждан США и еще четырех стран. Их внесли в соответствующий "зеленый список".
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Согласно новому пересмотру, который проводится каждые две недели, с 18 июня страны-участницы Евросоюза могут постепенно отменить ограничения на поездки для жителей США. Албании, Ливана, Сербии и Северной Македонии.
До этого в списке были Австралия, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд. Также уточняется, что могут открыть границы и для Китая, если Пекин примет зеркальные меры для граждан европейских стран.
Ранее сообщалось, что Кабмин отменил контроль самоизоляции при возвращении из-за границы через приложение "Дія".
по теме
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал жесткие заявления президента США Джо Байдена
На встрече Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве американская сторона заявила о недопустимости кибератак на объекты 16 ключевых секторов
Комендантский час будет отменен, а в общественных местах разрешат носить обычные маски, вместо обязательных респираторов FFP2
Александр Качный прокомментировал встречу лидеров России и США - Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве
Депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв прокоментував головні меседжі під час зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна щодо України