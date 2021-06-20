Подарунок до свята - сьогодні День медика. І як неодноразово заявляв президент, це свято є державним, попри те, що офіційно такого статусу в нього немає.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з лікарями в Маріїнському палаці. Вручив їм нагороди, а ще підписав указ, яким підвищив усім медикам мінімальні зарплати.

Отже, відтепер лікарям обіцяють щонайменше 20 тисяч гривень, середньому медперсоналу - трохи більше 13 тисяч. Аби ці цифри не залишилися обіцянкою, уряд має врахувати їх у бюджеті 2022 року.

До слова, зараз в Україні зарплати лікарів часто не дотягує навіть до середньої, а санітарки та медсестри отримують узагалі менше "мінімалки".

Володимир Зеленський, Президент України: