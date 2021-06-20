Подарунок до свята: Володимир Зеленський відзначив державними нагородами найкращих медпрацівників [ Редактировать ]
Подарунок до свята - сьогодні День медика. І як неодноразово заявляв президент, це свято є державним, попри те, що офіційно такого статусу в нього немає.
Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з лікарями в Маріїнському палаці. Вручив їм нагороди, а ще підписав указ, яким підвищив усім медикам мінімальні зарплати.
Отже, відтепер лікарям обіцяють щонайменше 20 тисяч гривень, середньому медперсоналу - трохи більше 13 тисяч. Аби ці цифри не залишилися обіцянкою, уряд має врахувати їх у бюджеті 2022 року.
До слова, зараз в Україні зарплати лікарів часто не дотягує навіть до середньої, а санітарки та медсестри отримують узагалі менше "мінімалки".
Володимир Зеленський, Президент України:
Або наша країна забезпечить гідну мотивацію своїм медикам, або цю мотивацію їм нададуть інші країни. Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці - не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу. Спільно з урядом і парламентом ми зробимо все, щоб ці суми були не тільки на папері. Одним з кроків на шляху до якісної медичної інфраструктури стане наш новий проєкт - це запуск лікарень нового якісно іншого формату.
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