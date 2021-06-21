В Украине резко "просела" вакцинация: за сутки привились меньше 4,5 тыс. человек [ Редактировать ]
Источник: Министерство здравоохранения Украины
В Украине резко замедлились темпы вакцинации. 20 июня прививку от коронавируса получили всего 4 390 человек. Об этом сообщает Минздрав Украины.
Из них 3 715 человек получили первую дозу вакцины, а 675 - вторую, то есть прошли весь курс вакцинации.
Большинство (2598) были вакцинированы китайским препаратом CoronaVac, вакцины Pfizer и AstraZeneca получили 1152 и 640 человек соответственно.
По состоянию на 20 июня в листе ожидания вакцинации от COVID-19 записались 718 164 украинцев.
Напомним, что показатели вакцинации в Украине падают второй день подряд: если 18 июня прививку получили 67 тыс. человек, то 19 июня - всего 21,6 тыс.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию населения почти 8 млрд грн.
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