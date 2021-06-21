У Великій Британії тривають перегони коронавірусу та вакцинації. Мутація "Дельта" нестримно поширюється країною. І для протидії влада нарощує потужності імунізації. Який відсоток населення вже має повний захист від коронавірусу та чому футбольні вболівальники зацікавлені у швидкій вакцинації британців?

Тисячі людей у чергах на вакцинацію. Абсолютна більшість - молодь. Нарешті можливість імунізуватися з'явилася у британців, яким виповнилося 18 років. І, як виявилося, охочих серед молоді - чимало. Уже в перші дні на щеплення записалися мільйони людей.

Соломон Бьорд, 18-річний студент:

Я просто волію допомагати кожним можливим способом. Не хочу, щоб через мене - ризикували інші люди. Цим щепленням я не лише захищу себе, а й убезпечу свою родину, друзів та інших людей навколо.

Для максимального пришвидшення вакцинації до справи знову залучають спортивні арени. Це кадри з Олімпійського стадіону у Лондоні. Щеплюють людей також на домашніх аренах футбольних клубів Челсі, Тоттенгему та Чарлтона.

Гері Меббатт, екскапітан ф/к "Тоттенгем Готспур":

Ми намагалися допомагати протягом усієї пандемії, і зараз, звісно, найважливіше завдання - вакцинувати якомога більше людей. І поки ситуація дуже обнадійлива - потік людей не припиняється.

Насправді майбутнє футбольних ігор залежить від епідемічної ситуації в країні. Поки вирує мутація "Дельта" - карантинні правила будуть актуальними, а це означає обмеження кількості вболівальників на трибунах. Зараз на кону проведення фіналу чемпіонату Євро-2020. Якщо вакцинація програє перегони коронавірусу - гру у Лондона заберуть.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Наш пріоритет - тримати країну в безпеці від ковіду. Але ми говоритимемо з УЄФА щодо того, яким би вони хотіли бачити фінал, і чи могли б прийти до якогось розумного компромісу. Але, звісно, не жертвуватимемо громадським здоров'ям.

Наразі вже майже 60% дорослих британців отримали повний захист від коронавірусу.

Від успіхів програми імунізації залежить і повернення до звичного життя в країні. "День свободи", тобто остаточне зняття карантинних обмежень, мав бути сьогодні. Але, щоби зупинити третю хвилю епідемії, його перенесли на місяць.