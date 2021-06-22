Причиною вибуху в п'ятиповерхівці під Києвом могла стати граната або інший вибуховий пристрій. Таке припустили в обласному управлінні ДСНС. На думку експертів, аварія газової мережі не могла спричнити настільки потужний вибух.

Нагадаю, рвонуло в квартирі однієї з новообудов Білогородки. Трьох людей серед яких дитина ушпиталили. А пізніше рятувальники знайшли тіло загиблого.

Гучний вибух мешканці Білогородки під Києвом почули біля першої години дня. Рвонуло у квартирі на третьому поверсі в ось цій п'ятиповерхівці. Далі почалася пожежа.

Тетяна, свідок:

Был сильный взрыв, 6а и вот эти вот окна - они были на 3 этаже - мне во двор все, что там было - забросило: стекла, этот вот пожар. В этой квартире живет моя подруга, и я так понимаю, что муж у нее там спал.

Вогонь за лічені хвилини перекинувся на четвертий, а потім п'ятий поверхи та на горище. Стихія знищила їх вщент. Місцевих жителів евакуювали. А в осередку займання - рятувальники виявили тіло загиблого.

Сергій Майстренко, начальник штабу гасіння пожежі:

Пожежа складає 650 квадратних метрів, на місце пожежі де стався вибух знайдено труп невстановленої особи. До медичної служби звернулося 9 чоловік, один з них працівник.

Трьох людей, серед яких дитина, - ушпиталили. Їхній стан стабільний і життю нічого не загрожує, - запевняють медики.

Тамара Хітрик, лікарка швидкої допомоги:

Постраждалих на даний час - одинадцять. В основному це середній стан, а троє госпіталізовані в найближчі лікарні. Всі інші - це задовільний стан, їм надана допомога на місці.

В будинку, де стався вибух - 120 мешканців. Деякі з них нині у відпустках і навіть ще не знають про пожежу. Місцеві чиновники тим часом обіцяють - без даху над головою погорільців не залишать.

Микола Ляшенко, голова Бучанської райдержадміністрації:

Ми переселяємо людей в будинок культури, де забезпечуємо ковдрами, розкладушками, харчуванням і водою. Завтра будемо переселяти в більш комфортні умови.

Що ж до причини вибуху, рятувальники переконані - винен не газ. Припускають, здетонувала граната, або якийсь інший вибуховий пристрій. Але остаточну причину визначать експерти.