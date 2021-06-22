22 июня: праздник, приметы и суеверия [ Редактировать ]
22 июня 2021 в православном календаре чтят память святителя Кирилла Александрийского, автора многих богословских трудов. В народе праздник именуют днем Кирилла Солнцеворота, ведь он связан с началом астрономического лета.
В народе верили, что в этот день Солнце отдает земле всю свою силу. С этого дня начинается настоящее лето.
Считалось, что особое целебное свойство на Кирилла приобретала земляника. Ягоды, листья, цветки и корни растения обладали общеукрепляющим для организма действием. Из земляники готовили, чаи, настойки и даже мази.
22 июня можно избавиться от плохих привычек, негатива, спланировать свое будущее и загадать желания.
Приметы на Кирилла Солнцеворота
- Если стрижи и ласточки низко летают - к дождю.
- Если весь день идет дождь - будет много грибов.
- Гром утром на Кирилла предвещал продолжительное ненастье.
- Сон с 21 на 22 июня - пустой, поэтому и переживать не стоит.
- Если человек родился 22 июня, то он будет застенчивым, чувствительным, привлекательным, с художественным вкусом.
Что категорически нельзя делать в этот день
- Ссориться и ругаться, давать обещания другим людям - выполнить их не получистая.
- Работать с растениями - посадки и пересадки урожая не дадут.
- Заниматься тяжелым физическим трудом.
- Убивать комаров после обеда - согласно поверьям, их станет еще больше.
- Разжигать костры возле дома - они чреваты пожарами.
День ангела (именины) 22 июня празднуют: Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.
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