22 июня 2021 в православном календаре чтят память святителя Кирилла Александрийского, автора многих богословских трудов. В народе праздник именуют днем Кирилла Солнцеворота, ведь он связан с началом астрономического лета.

В народе верили, что в этот день Солнце отдает земле всю свою силу. С этого дня начинается настоящее лето.

Считалось, что особое целебное свойство на Кирилла приобретала земляника. Ягоды, листья, цветки и корни растения обладали общеукрепляющим для организма действием. Из земляники готовили, чаи, настойки и даже мази.

22 июня можно избавиться от плохих привычек, негатива, спланировать свое будущее и загадать желания.

Приметы на Кирилла Солнцеворота

Если стрижи и ласточки низко летают - к дождю.

Если весь день идет дождь - будет много грибов.

Гром утром на Кирилла предвещал продолжительное ненастье.

Сон с 21 на 22 июня - пустой, поэтому и переживать не стоит.

Если человек родился 22 июня, то он будет застенчивым, чувствительным, привлекательным, с художественным вкусом.

Что категорически нельзя делать в этот день

Ссориться и ругаться, давать обещания другим людям - выполнить их не получистая.

Работать с растениями - посадки и пересадки урожая не дадут.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Убивать комаров после обеда - согласно поверьям, их станет еще больше.

Разжигать костры возле дома - они чреваты пожарами.

День ангела (именины) 22 июня празднуют: Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.