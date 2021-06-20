Летнее солнцестояние - это уникальные сутки в году, когда самый длинный по продолжительности день побеждает самую короткую ночь. Также этот праздник в Европе называют Середина лета.

Для славян - это праздник Купалы, которое на самом деле отмечается в ночь на летнего солнцестояния, а не 7 июля, из-за сдвига календарей.

Этот праздник традиционно отмечается на свежем воздухе, чтобы можно было получить максимум от солнца. Те, кто не имеют возможности сейчас уехать в деревню, могут выйти в парк, лес, хотя бы просто прогуляться на свежем воздухе, подставить лицо солнечным лучам, подышать воздухом и тому подобное.

В дни летнего солнцестояния люди всегда загадывали желания, связанные с Солнцем, а значит, с успехом, радостью, здоровьем, плодородием, богатством, страстью, любовью.

Летнее солнцестояние - что нельзя делать

Поддаваться негативным эмоциям.

Гневаться, злиться, грустить

Ссориться, использовать нецензурные слова

Быть агрессивным.

Плакать.

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