Под Киевом столкнулись три грузовика: движение затруднено [ Редактировать ]
Во вторник, 22 июня, под Киевом на Броварской кольцевой произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех грузовиков. В результате затруднено движение транспорта в направлении Чернигова.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
Отмечается, что авария с пострадавшими произошла на 29-м километре автодороги М-01 (Киев-Чернигов-Новые Яриловичи), на Броварской окружной.
"В результате ДТП из трех грузовых транспортных средств затруднено движение в направлении Чернигова. Сейчас патрульные организуют движение по встречной полосе до устранения препятствия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Николаевом в жутком ДТП погибли двое человек.
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