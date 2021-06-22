Во вторник, 22 июня, под Киевом на Броварской кольцевой произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех грузовиков. В результате затруднено движение транспорта в направлении Чернигова.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Отмечается, что авария с пострадавшими произошла на 29-м километре автодороги М-01 (Киев-Чернигов-Новые Яриловичи), на Броварской окружной.



"В результате ДТП из трех грузовых транспортных средств затруднено движение в направлении Чернигова. Сейчас патрульные организуют движение по встречной полосе до устранения препятствия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Николаевом в жутком ДТП погибли двое человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.