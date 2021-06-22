Кубинская трехкомпонентная вакцина от коронавируса Abdala оказалась эффективной на 92,28%. Такие результаты были получены в ходе клинических испытаний последнего этапа, сообщает Reuters.

Отмечается, что такое заявление было сделано всего через несколько дней после того, как правительство сообщило, что другая отечественная вакцина, Soberana 2, доказала 62% эффективность только двух из трех доз.

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"Наши ученые из Института Финлей и Центра генной инженерии и биотехнологии преодолели все препятствия и создали две очень эффективные вакцины", - заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Ожидается, что обе вакцины вскоре получат чрезвычайные полномочия от местных регулирующих органов.

Куба имеет пять кандидатов на вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе подписали крупный контракт на вакцины от коронавируса.

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