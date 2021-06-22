Столица Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби предлагает туристам бесплатные прививки от коронавируса. Раньше их делали гражданам ОАЭ и лицам, имеющим постоянную визу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на орган здравоохранения Абу-Даби (SEHA).

Отмечается, что посетители с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, которые имеют право на туристическую визу, при прибытии в ОАЭ из Абу-Даби могут забронировать бесплатные вакцины. Владельцы документов о праве на проживание или въездных виз, срок действия которых истек, также имеют право на бесплатные прививки в Абу-Даби.

Власти здравоохранения ОАЭ в этом месяце заявили, что почти 85% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. При этом не было озвучено, сколько человек получили две дозы.

За последний месяц число заражений в ОАЭ возросло, и в Абу-Даби все еще существуют ограничения на въезд, включая домашний карантин и ПЦР-тестирование с интервалом по прибытии. Люди, которые уезжают из других эмиратов, также проходят тестирование.

Путешественники из 27 стран, включая Китай, Германию и США, могут въезжать без карантина по прибытии. SEHA в Абу-Даби предлагает вакцины китайского государственного производителя лекарств Sinopharm и Pfizer/BioNTech.

Ранее сообщалось, что Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины. Также мы писали о том, что Германия открывает границу для вакцинированных туристов не из ЕС.

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