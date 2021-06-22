США запроваджують додатковий податок на український мед [ Редактировать ]
Додатковий митний податок на український мед планують запровадити у Сполучених Штатах.
Спричинило такі плани антидемпінгове розслідування, проведене Американською Асоціацією виробників меду - там повідомили, що ціна на імпорт сирого українського меду значно нижча, ніж внутрішньоринкова. Тож, аби захистити вітчизняного товаровиробника, асоціація просить застосувати антидемпінгове мито, що становитиме від 10 до майже 95 відсотків. Його встановлять після опитування експортерів. У разі, якщо вони не відреагують на претензії, митні органи застосують найвищу ставку мита.
Остаточне рішення щодо ставки у США мають прийняти у квітні-червні наступного року.
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