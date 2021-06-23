Президент Філіппін обіцяє противникам вакцинації "небо у клітинку" [ Редактировать ]
Президент Філіппін обіцяє саджати до в'язниці за відмову від COVID-щеплень. У своєму телезверненні Родріго Дутерте залякував противників вакцинації. Адже, за його словами, у країні нині чи не найбільший спалах інфекції в Азії.
Зі 111 мільйонів населення - вакциновані заледве два відсотки. Стільки ж людей захворіли на коронавірус. Сам 76 річний політик щепився китайською вакциною. Натомість у Міністерстві охорони здоров'я країни наголошують - вакцинація проти коронавірусу добровільна.
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