Президент Філіппін обіцяє саджати до в'язниці за відмову від COVID-щеплень. У своєму телезверненні Родріго Дутерте залякував противників вакцинації. Адже, за його словами, у країні нині чи не найбільший спалах інфекції в Азії.

Зі 111 мільйонів населення - вакциновані заледве два відсотки. Стільки ж людей захворіли на коронавірус. Сам 76 річний політик щепився китайською вакциною. Натомість у Міністерстві охорони здоров'я країни наголошують - вакцинація проти коронавірусу добровільна.