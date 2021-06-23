Встреча Зеленского с президентом Грузии стартовала: что известно [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В среду, 23 июня, в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Встречу транслировал Офис Президента в Фейсбуке.
В начале церемонии прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Зурабишвили осмотрели строй воинов почетного караула Украины. Президент Грузии обратилась к почетному караулу официальным приветствием ВСУ: "Слава Україні!”.
Президенты также поздоровались с официальными делегациями двух стран.
В рамках визита Зурабишвили также встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Отметим, что в начале июня Шмыгаль посетил Грузию, где провел встречу с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, с которым обсудил усиление сотрудничества в сфере безопасности, торговли, энергетики и туризма.
А в середине мая в Украину приезжал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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