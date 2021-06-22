Президент Грузии прилетела в Киев: какая цель визита [ Редактировать ]
Во вторник, 22 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на самолете в Украину для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об прибытии грузинского президента в Киев сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в Twitter.
Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину.
Боднар также опубликовал фотографии, на которых запечатлена встреча президента Грузии в украинском аэропорту.
23 июня Зурабишвили встретится с Зеленским в Мариинском дворце.
После встречи лидеры двух государств проведут пресс-конференцию для представителей СМИ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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