Во вторник, 22 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на самолете в Украину для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об прибытии грузинского президента в Киев сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в Twitter.

Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину.

Боднар также опубликовал фотографии, на которых запечатлена встреча президента Грузии в украинском аэропорту.

23 июня Зурабишвили встретится с Зеленским в Мариинском дворце.

После встречи лидеры двух государств проведут пресс-конференцию для представителей СМИ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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