США приступили к размещению оружия наземной системы ПРО Aegis на базе противоракетной обороны, которая создается на севере Польши в Редзиково. Об этом сообщает Агентство по противоракетной обороне (MDA) Минобороны США.

В марте на базе Редзиково протестировали работу радара SPY-1D(V) и систему управления огнем (FCS).

Строительство базы наземной противоракетной обороны в Польше завершится в 2022 году. Проект уже готов на 95%.

Первая американская база наземного базирования ПРО Aegis в Европе была открыта в 2016 году в районе Девеселу в Румынии.

Читайте также КНДР впервые за год провела испытания баллистических ракет

Американские базы ПРО Aegis предназначены для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. В Вашингтоне утверждают, что они будут защищать Западную Европу, в первую очередь, от иранских ракет. И не служат цели подорвать военно-стратегический потенциал России.

Наземные базы ПРО в Румынии и Польше вместе с четырьмя американскими эсминцами, оснащенными системой Aegis, являются составными частями европейского противоракетного "зонтика".

В Испании на постоянной основе находятся эсминцы ВМС США Roosevelt, Porter, Ross и Arleigh Burke. Эти корабли неоднократно заходили в акваторию Черного моря.

Читайте также Палец на красной кнопке: США и Россия увеличили число ядерных боеголовок

Напомним, что страны НАТО на саммите в Брюсселе решили отказаться от размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования.