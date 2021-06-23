В среду, 23 июня, состоялось совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение варианта "Дельта" штамм коронавируса в мире и связанные с ним угрозы. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Новый "Дельта" штамм коронавируса может попасть в Украину из Индии, России, Великобритании, Португалии, Польши, Румынии и Словакии, где наблюдается циркуляция данного варианта вируса.

Ситуация с "Дельта" штаммом обусловливает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий. В частности, ускорение темпов вакцинации и обеспечение ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения - лиц в возрасте 60+.

Участники совещания посчитали необходимым усовершенствовать отечественные протоколы лечения. Также необходимо усилить готовность учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости.

Участники совещания СНБО считают, что важно рано выявить штамм "Дельта", в Украине. В частности, они предложили усилить отслеживание контактных лиц, больных с "Дельта" штаммом.

Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.

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