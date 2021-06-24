В четверг, 24 июля, в России ответили на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об установлении диалога с Евросоюзом. Так,в Кремле поддержали эту идею. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, Путин позитивно относится к инициативам, которые помогли бы наладить диалог между Брюсселем и Москвой.

Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой.

Напомним, что Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, сказала о необходимости диалога с Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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