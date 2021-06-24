Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В ведомстве рассказали, что 11 июня к ним поступило письмо от СБУ в отношении Киркорова. А соответствующим приказом МКИП от 22 июня его внесли в этот список.

В Минкульте отметили, что процедура происходит автоматически, поскольку, согласно действующему законодательству, ведомство не имеет полномочий решать, включать или не включать кого-то в списки.

Читайте также Известной исполнительнице танца живота запретили въезд в Украину (видео)

Попадание в этот список означает, что певец теперь не сможет выступать в Украине, а украинские телерадиокомпании не будут транслировать контент с ним. Кроме того, в Украине теперь запрещено распространять и передавать фильмы с участием Киркорова, а Госкино не сможет ему выдать государственное удостоверение.

Также пребывание в этом списке является одной из причин, по которой пограничники могут не пустить человека на территорию Украины.

По состоянию на 23 июня в списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, было 201 человек.

В Минкульте не уточнили, почему внесли Киркорова в данный список. Обычно такое происходит из-за незаконного посещения человеком оккупированного Крыма или оправдания российской агрессии.

Ранее мы писали о том, что Лепсу, Буйнову и Газманову запретили въезд в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.