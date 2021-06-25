Диетологи рассказали о полезных свойствах клубники. В ягоде содержится большое количество витаминов и микроэлементов, однако ее нужно употреблять в меру, передает newsyou.info.

В клубнике имеется клетчатка, необходимая для нормального функционирования кишечника. В свежих ягодах мало калорий. Если клубнику замораживать или делать из нее варенье, то происходит потеря полезных свойств. Свежая ягода станет отличным дополнением рациона даже для диабетиков.

Клубника обогащена витамином С, эллаговой кислотой, флавоноидами - антоцианами. Антиоксиданты, входящие в состав ягод, способны разрушать клетки, провоцирующие возникновение опухоли и патологии. Минусом употребления клубники является возникновение пищевой аллергии. Дети должны с осторожностью употреблять ее.

Лучше отказаться от ягоды людям, у которых происходит обострение проблем ЖКТ - гастрит, язва. Это объясняется тем, что в клубнике много кислот, ухудшающих течение болезни. При употреблении ягоды необходимо знать меру. Продукт становится вредным, если его есть с большим количеством сахара и сливок.

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