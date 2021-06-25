Дмитро Кулеба прокоментував ініціативу переговорів Євросоюзу і Росії [ Редактировать ]
Через ініціативу Берліна та Парижа до українського МЗС викликали послів Німеччини та Франції. Ось як прокоментував ситуацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Якби ця ініціатива пройшла, то вперше з 2014 система тиску на Росію, у зв'язку з російською агресією, була б послаблена. Цей неприємний і неочікуваний ні для кого напад ми відбили. Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз, і як далі поводитимуть себе Берлін і Париж...
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