Через ініціативу Берліна та Парижа до українського МЗС викликали послів Німеччини та Франції. Ось як прокоментував ситуацію міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Якби ця ініціатива пройшла, то вперше з 2014 система тиску на Росію, у зв'язку з російською агресією, була б послаблена. Цей неприємний і неочікуваний ні для кого напад ми відбили. Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз, і як далі поводитимуть себе Берлін і Париж...