В Петербурге за сутки умерли два актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" [ Редактировать ]
Источник: "Намедни. Наша Эра"
В Санкт-Петербурге за одни сутки скончались два актера, снимавшихся в сериале "Улицы разбитых фонарей" - Инна Волгина и Александр Лесков.
В ночь на 24 июня не стало известной актрисы, представительницы видной актерской династии Инны Волгиной, сообщает "Фонтанка". Ей было 53 года.
Дочь актеров Пушкинского (Александринского) театра, выпускница курса Льва Додина в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии, всю свою актерскую карьеру, 31 год, "прожила" в труппе Театра-фестиваля "Балтийский дом", где работает ее муж, заслуженный артист России Валерий Соловьев.
Волгина начала сниматься в кино в 2000-х годах. В ее послужном списке сериалы "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
Известно, что Инна Волгина болела, но ее смерть стала неожиданной. Она почувствовала недомогание на репетиции и скоропостижно скончалась. Свой последний спектакль Волгина отыграла 20 мая.
Инна Волгина
Через несколько часом стало известно, что в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни умер актер Александр Лесков, снимавшийся во многих сериалах. Об этом сообщает "Стархит".
Новость о смерти Лескова сообщили друзья и коллеги. Пока нет точной информации о том, что случилось с актером популярныхо сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Ворон", "Гончие", "Ментовские войны", "Спецназ" и другие.
Последние годы Лесков служил в театре Комедии имени Акимова, куда пришел в 1978 году. Друзья и коллеги говорят, что в свободное время он занимался живописью и даже организовывал выставки.
Александр Лесков
Напомним, что в начале июня в российской северной столице умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны" Андрей Погребинский.
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