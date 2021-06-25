Украина и Турция договорились о поставках газа [ Редактировать ]
Украина и Турция договорились по поставкам сжиженного газа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Замминистра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченкова заявил, что стороны уже договорились содействовать сотрудничеству компаний энергетического сектора по диверсификации поставок газа в Украину, включающий в себя развитие инфраструктуры СПГ-терминалов.
Кроме того, стороны договорились сотрудничать по транспортировке газа через Трансбалканский трубопровод между Украиной и Турцией.
На данный момент мы не являемся активным игроком на СПГ-рынке, однако геополитическая ситуация и уменьшения объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы. Именно поэтому, сотрудничество с Турецкой Республикой в разрезе поставок СПГ является приоритетным для нас.
Напомним, что в июне "Нафтогаз" повысила цену на газ до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.
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