В Украине из больницы выписали одного больного, зараженного штаммом коронавируса "Дельта". Отметим, что в Украине зафиксированы два случая заболевания этим штаммом. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По состоянию на сегодня, в Украине было лабораторно подтверждено два случая инфицирования именно штаммом "Дельта". Эти случаи не связаны между собой. Это члены двух разных семей.

Он отметил, что инфицированных связывает лишь то, что они прибыли из стран, где сейчас наблюдается вспышка заболеваемости, вызванная штаммом Дельта.

Один человек – в среднем состоянии тяжести. Результаты тестирования были получены 22 июня. Происходит процесс эпидемиологического расследования этих случаев. Поэтому у тех людей, которые контактировали, или находятся в зоне риска, могут быть дополнительно отобраны пробы и образцы. Для того, чтобы предупредить или отменить дальнейшее распространение штамма.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта" - штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.

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